Ein Streit im obersteirischen Bruck/Mur ist in der Nacht auf Montag in eine Messerstecherei ausgeartet. Zwei Männer waren auf offener Straße wegen einer Frau in Streit geraten. Plötzlich zückte einer der beiden ein Messer und stach dem anderen in den Oberschenkel. Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger Türke, wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Der 30-Jährige und sein 43-jähriger Landsmann - beide wohnen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, sind sogar entfernt verwandt und kannten sich - hatten gegen 22.40 Uhr vor einem Haus in der Herzog-Ernst-Gasse einen lautstarken Streit begonnen. Laut Polizei ging es dabei um eine Frau und familiäre Hintergründe. Den Worten folgten Schläge und schließlich war das Messer im Spiel. Während das schwer verletzte Opfer im Spital behandelt werden musste, wurde der 30-Jährige festgenommen. Er hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut.