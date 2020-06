Wieder sieben Monate Haft für Kartnig

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf seien zwischen 1998 und 2004 um 2,5 Millionen Euro geringer dargestellt worden, als sie tatsächlich waren, rechnete Gutachter Fritz Kleiner vor. Zwei Prozent dieser Erlöse stünden Bundesliga und Fußballverband zu, über die Jahre gerechnet ergäbe sich damit das Minus von 72.000 Euro in den Kassen der Verbände.

Für Staatsanwalt Johannes Winklhofer ist das „kein kleiner Betrug“: Er sei fest davon überzeugt, dass der Präsident selbst den Sekretär angewiesen haben, die Abrechnungen zu manipulieren. „Die Drecksarbeit hat er andere machen lassen.“ So sollte die Herkunft jenes Schwarzgeldes verschleiert werden, mit dem Spieler bezahlt wurden.

Kartnig blieb jedoch dabei: Er habe nicht gewusst, was in den Abrechnungen stehe. „Ich habe gewusst, dass es Schwarzzahlungen gegeben hat, aber dass der Verband geschädigt worden ist, nicht.“ Er habe gestanden, was er verschuldet habe. „Ich kann nichts gestehen, was ich nicht getan habe. Aber ich weiß, dass jeder gegen mich ist.“

Sein Verteidiger Roland Kier monierte Realitätsverweigerung beim Ankläger: Bei einem so großen Verein wie Sturm könne es nicht nur einen Verantwortlichen gegeben haben. „Aber laut Staatsanwalt war alles Böse der Herr Kartnig.“