Steiermark: Frau soll Haus ihres Ex-Freundes in Brand gesteckt haben

Es war kurz nach 20 Uhr, als in Schadendorf das gemietete Einfamilienhaus eines 50-Jährigen am Samstagabend, den 30. September, in Brand geriet. Die genaue Brandursache war vorerst nicht klar. Ein Nachbar wurde jedoch auf das Feuer aufmerksam und alarmierte Einsatzkräfte sowie die beiden Bewohner des Hauses.

Der 50-Jährige und die 38-Jährige hatten zu diesem Zeitpunkt noch keinen Brand bemerkt und konnten das Haus rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Knapp 80 Einsatzkräfte von zehn umliegenden Feuerwehren sorgten in der Folge für die Löscharbeiten des teils in Vollbrand stehenden Hauses.