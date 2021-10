Steiermark bei Tiefstand an Corona-Erstimpfungen

Die Steiermark steckt in einem Tiefstand an Erstimpfungen gegen das Coronavirus und die Impfkoordinatoren - allen voran der stellvertretende Landesamtsdirektor Wolfgang Wlattnig - wünschen sich weitere Maßnahmen seitens des Bundes, um die Impfquote zu heben. Die 3-G-Regel für den Arbeitsplatz könnte die Quote zwar beeinflussen, aber es könnte dadurch auch nur die Nachfrage nach den kostenlosen Tests wieder steigen, hieß es am Freitag bei einer Videokonferenz.

Infektiologe Robert Krause von der Medizinischen Universität Graz warnte am Freitag vor einer Überbelastung der Krankenhäuser, denn noch sei die Influenza-Welle nicht da, könnte aber kommen. Zusätzlich häufen sich Patientinnen und Patienten mit sogenannten RS-Viren (Respiratorische Syncytial-Virus). Alle drei Viren-Patienten müssen in Spitälern von einander isoliert werden. Das könnte zu einem riesigen Problem werden, so Krause. "Die Covid-Infektionszahlen sind zu hoch und es trifft vor allem viele nicht geimpfte Personen. Die wiederum können Geimpfte infizieren."