"Apple to go" schmeckte Apple nicht

Ein einzelnes Apferl, gewaschen, sauber verpackt in biologisch abbaubarer Folie samt Serviette: Das ist Franz Rahms "apple to go". Ein Snack, der das Obst durch die Spezialfolie ohne Kühlung mindestens zwei Wochen, großteils aber bis zu vier Wochen, knackig hält.

Dem Oststeirer schlug sich der gesunde Happen aber gehörig auf den Magen: " Apple to go" schmeckte nämlich Apple nicht - der US-Konzern drohte dem 54-Jährigen mit Klage, sollte er nicht schleunigst die Bezeichnung "apple" sausen lassen, die sei schließlich geschützt.

Als der erste Brief von Apples Wiener Rechtsanwalt per Einschreiben in seinem Unternehmen im beschaulichen Rollsdorf einlangte, musste Franz Rahm erst einmal schlucken. Auf zwei Seiten wurde er aufgefordert, seine Marke "apple to go" zu löschen: Man hoffe, sich deshalb nicht vor Gericht treffen zu müssen. "Na super, hab’ ich mir gedacht", erinnert sich Rahm. "Da freut man sich über sein schönes Produkt und dann so was."