Staus zu Ferienbeginn an Grenze prognostiziert

Am kommenden Wochenende findet der letzte Semesterferien-Urlauberschichtwechsel statt und wird Verzögerungen im Verkehr bringen. In Oberösterreich und der Steiermark beginnen die Ferien, in den fünf Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg Tirol und Vorarlberg enden sei. Die Staupunkte verlagern sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen leicht in Richtung bayerisch-österreichischen Grenzverkehr. Bei schlechtem Wetter ist auch in Innsbruck Ausflugsverkehr prognostiziert.

Zustrom in die Skigebiete

"Durch den Ferienbeginn in Bayern rechnen wir schon ab Freitagnachmittag mit Stauaufkommen im Großraum Salzburg", informiert Andrea Ofner vom ÖAMTC Salzburg. "Wir erwarten nicht nur regen Zustrom in die Skigebiete, sondern auch starken Ausflugsverkehr in die Salzburger Innenstadt, besonders bei Schlechtwetter."