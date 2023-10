Stau wegen Herbstferienbeginn und -ende am Wochenende prognostiziert

Am 13. Oktober tritt das österreichische Fußball-National-Team in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 gegen die Auswahl aus Belgien an. Viele Besucher werden laut Informationen des ARBÖ mit den eigenen Fahrzeugen anreisen. Zusammen mit dem Abendverkehr wird das zu Staus auf der Südosttangente (A23), vermutlich zwischen Hanssonkurve und Handelskai in Richtung Hirschstetten und zwischen Hirschstetten und St. Marx in Richtung Süden sorgen.

Auch vor dem Knoten Prater auf der Ostautobahn (A4) und dem Knoten Kaisermühlen müssen Fahrzeuglenker mit langen Verzögerungen rechnen.