Starkregen, Muren und Felssturz: Obergurgl im Ötztal abgeschnitten

Starkregen mit Hagel hat am Samstagnachmittag zu mehreren Unwettereinsätzen der Feuerwehren in Kärnten geführt. Laut Polizei wurde etwa im Ortsgebiet von Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) die Görtschitztal Bundesstraße (B92) durch eine Mure verlegt. Durch die Mure wurden auch Teile der Fassade und der Außenanlage eines Mehrparteienhauses und eines Wohnhauses beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, war vorerst nicht bekannt.

Heftige Gewitter mit lokalem Starkregen haben Samstagnachmittag und am frühen Abend auch in mehreren Bezirken in Oberösterreich für einige Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Betroffen waren vor allem die Bezirke Gmunden und Kirchdorf an der Krems.

Zumeist standen Keller unter Wasser oder waren Verkehrswege überflutet oder vermurt.