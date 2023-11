Starkregen im Westen, Sonne im Süden und Sturm im Osten Österreichs

Die neue Woche startet in Westen Österreichs nass. Schuld daran ist eine Störungszone die quer über dem Land liegt und für dichte Wolken mit Regenschauern sorgt. Laut Geosphere Austria (früher ZAMG) sinkt die Schneefallgrenze am Dienstagnachmittag von Norden her auf rund 1.700 bis 2.400 Meter. Der Regenschwerpunkt liegt tagsüber noch im Westen. Im Süden, Osten und Norden könnte sich derweil sogar zeitweise die Sonne zeigen. Das ändert sich aber in der Nacht. Dann dürfte es im ganzen Land Regen geben.

Regen im Westen, Sturm im Osten

Am Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze weiter und wird im Westen zwischen 1.200 und 1.500 Metern liegen. Dort schaffen es die Temperaturen auch nur auf um die 9 Grad. Vor allem an der Alpennordseite wird es am Mittwoch eher ungemütlich - denn das Land ist zweigeteilt. Im Süden und Südosten ist es nämlich überwiegend sonnig und trocken bei bis zu 15 Grad. Der Wind im Norden und Osten kann stark bis stürmisch blasen.

➤ Mehr lesen: Unwetterwarnung: Mobiler Hochwasserschutz wird in Kärnten aufgebaut