Starker Windstoß ließ Lkw über Böschung kippen

Ein 42-jähriger rumänischer Lenker war am Mittwoch gegen 13 Uhr mit seinem Lkw samt Sattelanhänger von Friesach in Richtung Klagenfurt unterwegs. Als er sich ungefähr auf der Höhe Glandorf befand, dürfte das Fahrzeug von einer starken Windböe erfasst worden sein und kippte über eine dort befindliche Böschung vier Meter tief in ein angrenzendes Feld.

Von der ZAMG hieß es: "Von 13 bis 14 Uhr betrug die Windspitze 56 km/h". Lokale Gegebenheiten könnten aber den Wind stark beeinflussen, erklärte der Meteorologe. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.