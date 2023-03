Kärnten: Neue Koalition soll schon am Gründonnerstag präsentiert werden

Die Koalitionsbildung soll nun rasch vonstattengehen: Bereits am Gründonnerstag (also am 6. April) soll die neue Landesregierung fixiert werden. Die ÖVP will mindestens jene zwei Sitze in der Landesregierung, die man auch derzeit hat. Ziel ist zudem der Posten eines stv. Landeshauptmannes.

Schwarz-Rot in Mode

Koalitionen aus Rot und Schwarz sind in den Bundesländern übrigens wieder in Mode: Erst unlängst schlossen ÖVP und SPÖ in Tirol eine Koalition, auch in Niederösterreich zeichnet sich eine Zusammenarbeit der beiden Parteien ab.