Städtetrips retten den Touristikern die Winterbilanz

Vordergründig hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel getan. Die Zahl der Nächtigungen ist im Winterhalbjahr von November bis März österreichweit auf hohem Niveau konstant bei 64,59 Millionen geblieben. Das ist sogar ein winziges Plus im Vergleich zum vergangenen Rekordwinter, und das obwohl das Ostergeschäft noch nicht eingerechnet ist.

Innerhalb des Landes hat es aber einige Verschiebungen gegeben. Diese lassen sich verkürzt auf die Formel „Weg von der Piste, hin zu den Städten“ bringen. Denn die Wintersport-Regionen im Westen Österreichs verbuchten allesamt ein Minus zwischen 1,4 Prozent und 2,6 Prozent. Für Wien gab es dagegen ein kräftiges Plus von 14,1 Prozent. Auch Oberösterreich (plus 4,8 Prozent) und Niederösterreich (plus 3,7 Prozent) verzeichneten einen kräftigen Zuwachs.