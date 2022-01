Stadel bei Brand im Innviertel völlig zerstört

Ein Stadel ist bei einem Brand in Altheim im Bezirk Braunau in der Nacht auf Samstag völlig zerstört worden. Die Flammen griffen auch auf Teile des Wohnhauses über und machten diese unbewohnbar. 111 Feuerwehrleute aus elf Wehren waren im Einsatz. Die 51-Jährige Hausbesitzerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand war von einer 39-jährigen Nachbarin zufällig entdeckt worden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die Frau aus der Nachbarschaft war gerade am Heimweg, als ihr das Feuer beim Stadl auffiel. Sie alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Brandursache ist vorerst unbekannt. Auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest, diese dürfte aber beträchtlich sein.