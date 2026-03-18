Spritpreise: Das sind die günstigsten Tankstellen in Österreich
Seit über zwei Wochen befinden sich die USA, Israel und der Iran bereits im Krieg. Die Auswirkungen der anhaltenden Militärschläge sind auch in Österreich deutlich zu spüren: Seit Beginn des Konflikts sind die Spritpreise merklich gestiegen.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Regierung schon in der vergangenen Woche ein Paket mit sieben Maßnahmen beschlossen, das die Energie- und Spritkosten stabilisieren soll. Ein erster Schritt ist seit Montag wirksam: Die Anpassung der Spritpreis-Verordnung besagt, dass Tankstellen ihre Preise nur mehr dreimal pro Woche erhöhen dürfen, während zuvor tägliche Erhöhungen möglich waren.
Am Mittwoch wurde zudem eine weitere Maßnahme präsentiert. Nach langen Verhandlungen einigten sich ÖVP, SPÖ und Neos auf die Einführung einer Spritpreisbremse. Diese soll Autofahrer um rund zehn Cent pro Liter entlasten und spätestens ab dem 1. April gelten.
Bis dahin bleibt es für viele Autofahrer wichtig, gezielt nach günstigen Tankmöglichkeiten zu suchen. Mit dem Spritpreis-Radar lassen sich die billigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung rasch finden. Folgen Sie einfach dem Link und geben Sie Ihren Standort ein.
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