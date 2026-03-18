Spritpreise: Das sind die günstigsten Tankstellen in Österreich

Seit über zwei Wochen befinden sich die USA, Israel und der Iran bereits im Krieg. Die Auswirkungen der anhaltenden Militärschläge sind auch in Österreich deutlich zu spüren: Seit Beginn des Konflikts sind die Spritpreise merklich gestiegen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Regierung schon in der vergangenen Woche ein Paket mit sieben Maßnahmen beschlossen, das die Energie- und Spritkosten stabilisieren soll. Ein erster Schritt ist seit Montag wirksam: Die Anpassung der Spritpreis-Verordnung besagt, dass Tankstellen ihre Preise nur mehr dreimal pro Woche erhöhen dürfen, während zuvor tägliche Erhöhungen möglich waren.