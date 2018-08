Vereinsleben: Sport bringt Bewegung in Integration

Der 25-jährige Afghane Bashir Ahmad Soleimankhel ist Fußballer beim SV Langenzersdorf in Niederösterreich. Fußball ist für den Neo-Langenzersdorfer die größte Leidenschaft. „Ich habe schon in Afghanistan Fußball gespielt und als ich dann Ende 2015 nach Österreich gekommen bin, wollte ich hier natürlich damit weiter machen“, erzählt Bashir.

Als Spieler der Kampfmannschaft des SV Langenzersdorf beginnt für Bashir am kommenden Mittwoch die neue Saison in der 2. Klasse Donau. Wie auch seine Trainer und die Funktionäre des Vereins bestätigen, hat sich Bashir vorbildlich in den Verein integriert. Mittlerweile trainiert er als Co-Trainer sogar den Nachwuchs des Vereins. Ob er in Österreich bleiben kann oder nicht, entscheidet sich im Herbst.