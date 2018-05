Motivierte Sportler stehen vor Abschiebung

Die beiden Afghanen Shafiulla „Shafi“ Nazarie und Bashir Ahmad Soleimankhel sind begeisterte Sportler. Während Shafi sich Woche für Woche in der Trendsportart Flagfootball (die kontaktlose Variante des American Football, Anm.) beweist, ist Bashir als Fußballer beim SV Langenzersdorf aktiv. „Bashir ist unser Rohdiamant. Er ist ein Spitzenfußballer mit feiner Technik und guter Übersicht“, erzählt Andreas Pangerl, Funktionär des SV Langenzersdorf.

Beide Sportler sind seit Ende 2015 in Österreich und leben im Haus Anissa der Caritas in Langenzersdorf. Und die beiden Afghanen haben noch etwas gemeinsam: ihr erster Asylbescheid fiel negativ aus. Als Grund wurde bei beiden „mangelnde Integration“ angegeben. „Wir können uns das absolut nicht erklären. Beide Burschen sind sehr bemüht und zeigen, dass sie sich integrieren wollen. Sie besuchen ihre Deutschkurse und helfen auch bei den Vereinen mit“, erklärt Harald Helten von der Initiative Langenzersdorf. Er ist der Betreuer der beiden Afghanen. Der Verein wurde gegründet, um die Asylwerber aus Langenzersdorf in rechtlichen und sozialen Fragen zu unterstützen. „Wir wollen ihnen helfen, bei uns Fuß zu fassen“, erklärt Peter Schawerda, Obmann des Vereins.