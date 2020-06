SPÖ-Zentrale mit Nazi-Parole beschmiert

Vandalismus

Wartelsteinstraße

ZweiParteizentralen in der Stadtwurden binnen zwei Tagen zur Zielscheibe von rechtsradikalem. Unbekannte schrieben Sonntagnacht "Soko 88" auf die Eingangstür des Parteibüros der Grünen in derGlockengase. Montagnacht erwischte es die SPÖ-Zentrale in der: Elf Mal schrieb jemand in großen Lettern "H8" auf die Mauer rund um das Haus. Beide Schriftzüge stehen für den Nazi-Gruß "Heil Hitler".

Für SPÖ-Landeschef Walter Steidl kann es kein Zufall sein, dass ausgerechnet diese beiden Parteien betroffen sind: "Offenbar haben es die Täter auf die Linksparteien abgesehen. Das ist als symbolischer Akt gegen die Demokratie zu sehen und muss mit aller Härte verfolgt werden."