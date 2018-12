SPÖ-Parteimanagerin saß selbst im Skandal-Verein

Hohe Wellen schlägt der KURIER-Bericht zu den überhöhten Gagen im Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, der im Auftrag der Stadt für die Nachmittagsbetreuung an Volksschulen zuständig ist. Wie berichtet kritisiert der Rechnungshof die großzügige Vergabe von Sonderzahlungen und Jubiläumsgeldern an Mitarbeitern scharf. Im Zentrum der Kritik: Brigitte Kopietz, Ehefrau des SPÖ-Urgesteins Harry Kopietz und bis 2017 Geschäftsführerin des Vereins.

Für die Opposition ist der Skandal um den Verein ein gefundenes Fressen. Die Neos hinterfragen nun aber auch die Rolle von SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak in der Causa. Sie hatte am Donnerstag die Vorgänge im Verein scharf verurteilt. Laut Vereinsregisterauszug war sie jedoch selbst zwischen Juni 2005 und Juni 2011 dort stellvertretende Vorsitzende. „Sie muss also von den Machenschaften gewusst und sie gebilligt haben und ist damit rücktrittsreif“, sagt Neos-Klubobmann Christoph Wiederkehr.

In der SPÖ weist man seine Vorwürfe zurück: „Sie konnte in dieser Funktion von den Vorgängen nichts mitbekommen“, betont ein Sprecher. Er spricht von einem „autonomen Handeln der Geschäftsführerin“, bei ihr sei die gesamte Verantwortung für die Causa zu suchen.

Wiederkehr ortet weitere Ungereimtheiten. So habe der Gemeinderat 1995 dem Verein jährliche Förderungen zugesagt, ohne eine zeitliche Befristung der Subvention festzulegen, den Betrag zu fixieren und ohne einen Leistungsumfang festzulegen.