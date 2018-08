Sozialwohnungen: Ein „Berater“ als Strippenzieher

Im November 2016 meldete Tojner weitere personelle Begehrlichkeiten an, wie aus einem anderen internen Mail hervorgeht. Als weitere Aufsichtsräte schlug er den ehemaligen Wiener SPÖ-Planungsstadtrat Rudolf Schicker vor, „der uns helfen soll geförderte Projekte in Wien zu bekommen“. Weiters Lukas Michlmayr, ÖVP-Bürgermeister in der nö. Stadt Haag. Dieser habe „eine besondere Beziehung zu Herrn Pröll“, aber auch „vor allem zu Herrn Kurz“. Die Besetzung des Aufsichtsrats mit den beiden Politikern kam letztlich nicht zustande. Ebenso 2017 die Bestellung eines hochrangigen Mitarbeiters aus Tojners Immo-Firma Wertinvest als Geschäftsführer der WBV-GÖD.

Auch für die Hausverwaltung schlägt er in dem Mail vom November 2016 einen Vertrauensmann vor. „Damit wäre, sollte es dann in 1,5 Jahren zur Übergabe kommen, für einen reibungslosen Übergang gesorgt.“

„Die Causa ist den Menschen dieser Stadt nicht mehr länger zumutbar“, kritisiert FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp. „SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal müssen hier ein rechtskonformes Machtwort sprechen.“ Der KURIER hat bei der Wertinvest um ein Interview zu der Causa mit Tojner angefragt. Dieser sei auf Urlaub, so eine Mitarbeiterin. Sie schlug vor, dafür einen anderen Interviewpartner zu organisieren: Christian Hosp.