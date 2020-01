Sozialamtsleiter erstochen: Prozessauftakt am Montag

Liegt der Strafrahmen für Mord bei zehn bis 20 Jahren oder lebenslanger Haft, so beträgt er fünf bis zehn Jahre bei Totschlag bzw. fünf bis 15 Jahre bei absichtlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge.

Plan der Einvernahmen

Nach Angaben von Gerichtssprecher Norbert Stütler stehen am Montag die Einvernahme des Angeklagten sowie die Befragung von Polizeibeamten als Zeugen an. Am Dienstag wird Gerichtspsychiater Reinhard Haller aussagen, nach dessen psychiatrischer Expertise der 35-Jährige bei der Tat zurechnungsfähig gewesen sein soll. Ebenso zu hören sein werden Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn. Am Mittwoch wird Gerichtsmediziner Walter Rabl seine Erkenntnisse darlegen, ebenso wird ein toxikologisches Gutachten erörtert. Anschließend sollen die Plädoyers und das Urteil erfolgen.

Die vor einem Jahr verübte Tat hat Österreich und Vorarlberg verändert. Sie gilt als Anlassfall für die Pläne einer Sicherungshaft, die Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) umsetzen will. Die "Sicherungshaft zum Schutz der Allgemeinheit" soll bei Personen greifen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die öffentliche Sicherheit gefährden. Es ist nach wie vor umstritten, ob Ö. vor dem gewaltsamen Tod des Sozialamtsleiters auf geltender Gesetzesbasis in Haft hätte genommen werden können oder nicht. In Vorarlberg wurden kurz nach der Tat Sicherheitsschleusen an den Eingängen der Vorarlberger Behördengebäude installiert. Diese bleiben als Dauereinrichtung bestehen.