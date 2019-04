Nach Mord im Sozialamt: Gesichtserkennung für Amtsgebäude

Die bereits getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sollen in den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut werden. Neben Sicherheitsschleusen und Videoüberwachung ist geplant, bei der jeweiligen Haupteingangskamera eine Gesichtserkennung einzurichten. Das Sicherheitspersonal soll so auf als "gefährlich" oder "aggressiv" bekannte Personen aufmerksam gemacht werden.

Die Gesichtserkennung wird derzeit auf ihre rechtliche Umsetzung geprüft. Bis zum kommenden Sommer werden im Vorarlberger Landhaus auch Gepäckröntgenanlagen in Betrieb genommen.

Rückkehr zur Normalität

Trotz all dieser Sicherheitshürden auf dem Behördenweg verspricht Wallner: "Wir bleiben eine offene Bürgerverwaltung."

In der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn ist zwei Monate nach der verstörenden Gewalttat "so etwas wie Normalität eingekehrt", wie Bezirkshauptmann Helgar Wurzer berichtet. Die Kontrollen würden den Mitarbeitern ein gewisses Sicherheitsgefühl geben. "Ein normales Arbeiten in den Büros ist wieder möglich", so Wurzer.