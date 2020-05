100 neue Plätze für jugendliche Flüchtlinge

Drei Monate hat Mohammadis Flucht vom Iran nach Österreich gedauert. Es war nicht seine erste: Im Alter von fünf Jahren war er mit seinen Eltern von Afghanistan in den Iran geflüchtet. Zu Weihnachten 2011 ist der damals 16-Jährige im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen gelandet, später fand er im Clearinghaus der SOS Kinderdörfer in Salzburg Unterschlupf. Dort und in einer Einrichtung in Hall in Tirol betreut das SOS Kinderdorf derzeit 70 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Jetzt sollen auf dessen Initiative 100 neue Plätze geschaffen werden. "Man kann nicht zuschauen, wie Kinder in Massenquartieren untergebracht sind", sagt Geschäftsführer Christian Moser.

In der Erstaufnahmestelle Traiskirchen waren am Montag 804 jugendliche Flüchtlinge untergebracht. 23 von ihnen sind unter 14 Jahre alt. In der Grundversorgung befinden sich derzeit 2298 Jugendliche, 107 von ihnen sind unter 14.

Sie haben für Moser Priorität. "Wir rechnen damit, dass die Zahl der Flüchtlinge in diesem Alter heuer auf bis zu 200 ansteigt. Für sie müssen schnellstmöglich Lösungen gefunden werden." Ein Brüderpaar mit zehn und elf Jahren sind die jüngsten Flüchtlinge, um die sich das SOS Kinderdorf derzeit in Hall kümmert.