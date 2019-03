Sonnenschein und 21 Grad am Wochenende, dann wird es kühl

Am Wochenende steigen die Temperaturen laut UBIMET-Experten auf bis zu 21 Grad. Ab Montag wird es dann kühl, die Temperatur wird um etwa 15 Grad fallen.

Damit setzt sich das Auf und Ab des Wetters im Frühling fort. Nach dem spätwinterlichen Wochenstart mit kräftigem Schneefall in Kärnten steigen die Temperaturen derzeit stetig an. Bereits am Freitag werden frühlingshafte 13 bis 19 Grad erreicht. "Im Oberinntal und in Innsbruk ist auch die 20-Grad-Marke wieder in Reichweite", sagt Chefmeterologe Manfred Spatzierer.