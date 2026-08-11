Partielle Sonnenfinsternis: So sieht sie bei Ihnen aus

Mit unserem interaktiven Tool können Sie bereits im Vorfeld simulieren, wie und wann sich der Mond von einem beliebigen Ort aus vor die Sonne schiebt. Einfach den gewünschten Ort suchen und ausprobieren, wie die Sonnenfinsternis dort verläuft. Sie können den Marker auf der Karte auch frei setzen.

Am Mittwoch, dem 12. August, ist über Europa eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Während die Sonne in einigen Regionen vollständig verdeckt wird, ist in Österreich eine partielle Finsternis zu sehen. Wie das Himmelsschauspiel konkret aussieht, hängt dabei vom jeweiligen Standort ab.

Der Zeitpunkt, an dem die Sonne hinter dem Gelände verschwindet, unterscheidet sich vom astronomischen Sonnenuntergang. Der astronomische Sonnenuntergang ist der Moment, in dem die Mitte der Sonne exakt den mathematischen Horizont (0 Grad) unterschreitet. Im Anschluss beginnt die astronomische Dämmerung, die endet, wenn die Sonne 18 Grad unter dem Horizont steht und die Nacht vollkommen dunkel wird. Daher ist die Sonne meist schon nicht mehr sichtbar, wenn der astronomische Sonnenuntergang stattfindet, da sie bereits von Bergen oder Hügeln verdeckt wird.

In unserem Tool haben wir daher den Zeitpunkt berücksichtigt, an dem die Sonne hinter dem Gelände verschwindet.

Welche Faktoren wichtig sind

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne vorbeizieht und die Sonnenscheibe teilweise oder vollständig verdeckt. Welche Form der Finsternis zu sehen ist, hängt davon ab, wo sich ein Beobachter befindet. Der Standort ist also wichtig. Am 12. August verläuft die Zone der totalen Sonnenfinsternis unter anderem über Teile Grönlands, Islands und Spaniens. In Österreich wird das Ereignis hingegen als partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein.

Auch innerhalb Österreichs unterscheidet sich der Anblick je nach Standort. Zudem findet die Finsternis am Abend statt, wenn die Sonne bereits relativ tief über dem Horizont steht.

Außerdem hängt die Beobachtung vom Wetter ab. Erkundigen Sie sich vorher, um nicht von einem wolkenverhangenen Himmel überrascht zu werden.