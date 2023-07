"So viel Glück hab ich nie mehr": Landwirt überlebte Blitzschlag

„Es war, als ob mich ein Lkw oder Zug erwischt hätte. Es blitze, es wurde alles blau und ich flog etwa einen Meter weit zurück“, wird Dolinar in der Kleinen Zeitung zitiert. Seine Freundin leistete Erste Hilfe bis die Retter eintrafen.

Trotz Schmerzen im Arm konnte der Landwirt das Krankenhaus am Dienstag wieder verlassen. „Lottospielen werde ich in Zukunft nicht mehr. So viel Glück wie gestern werde ich nie mehr im Leben haben“, sagte er nach seiner Entlassung.