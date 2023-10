Snowboarder stürzte in Tirol rund zehn Meter in Gletscherspalte

Ein 42-jähriger Snowboarder aus Italien hat am Samstag im Skigebiet Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal im freien Gelände offenbar eine Gletscherspalte übersehen und ist rund zehn Meter in ebendiese hineingestürzt. Daraufhin blieb er zunächst kopfüber in der Spalte hängen, teilte die Polizei am Montag mit. Augenzeugen setzten daraufhin einen Notruf ab. Bergretter bargen schließlich den verletzten Italiener.

Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 42-Jährige war zusammen mit einem Kollegen, ebenfalls ein Snowboarder, unterwegs gewesen. Er war vorausgefahren, als es zu dem Sturz in die Gletscherspalte kam.