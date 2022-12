Snowboarder in Tirol aus Bergnot gerettet

Ein ortsunkundiger Snowboarder aus Russland ist am Sonntagabend in St. Leonhard im Pitztal aus Bergnot gerettet worden. Der Mann fuhr im Skigebiet Pitztaler Gletscher gegen 16.00 Uhr über eine gesperrte, unpräparierte Variantenabfahrt ab und wurde von der Dunkelheit überrascht. Als er um 18.15 Uhr nicht beim vereinbarten Treffpunkt erschien, schlug seine Frau Alarm. Etwa drei Stunden später wurde der unverletzt gebliebene Mann gefunden und in Sicherheit gebracht.