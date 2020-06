Handyabnahme in Schulen sorgt für Proteste

Bisher ist es jeder Schule selbst überlassen, wie sie mit dem Thema "Neue Medien" umgeht. In der Hausordnung wird festgelegt, was die Handynutzung in der Schule für Konsequenzen nach sich zieht.

Neben den direkt Betroffenen – Schülern und Lehrern – gibt es vor allem seitens der Eltern eine Vielzahl verschiedener Standpunkte. Einer Schule im südlichen Niederösterreich wurde jetzt sogar mit dem Anwalt gedroht. Denn: "Wenn ein Schüler zum zweiten Mal mit dem Handy erwischt wird, dann müssen die Eltern das Gerät abholen kommen", erklärt Veronika Buchinger, Leiterin der Neuen Mittelschule Pitten. Dieses System wurde in der schuleigenen Hausordnung festgelegt und von allen Eltern unterschrieben.

Trotzdem wandte sich ein verärgerter Vater an einen Anwalt – die Leiterin kann diese Reaktion nicht verstehen. "Es kann auch nicht im Interesse der Eltern sein, dass die Schüler im Unterricht mit dem Handy spielen", sagt Buchinger. Außerdem kommt es mit der Handynutzung auch immer öfter zu Problemen unter den Schülern: "Es wird oft über das Handy gemobbt." Ein weiterer Störfaktor seien aber auch die Eltern selbst, die ihre Sprösslinge in der Schule anrufen. "Die Eltern sollten ein positives Beispiel abgeben und ihren Kinder klar machen, dass das Benutzen von Handys in der Schule nicht angebracht ist", sagt Buchinger.

Ein generelles Handyverbot, das rigoros geahndet wird, hält die Leiterin der NMS Pitten aber auch für den falschen Weg.