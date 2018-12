Smartphones an den Schulen: Handy-Pause mit leichtem Zwang

Im Wimmer Gymnasium in Oberschützen ( Burgenland) geht man einen ähnlichen Weg – und war damit Vorbild für Jennersdorf. „Wenn es in Klassen online zu Mobbing oder Diffamierungen kommt, dann lasse ich die Handys für zwei Wochen lang jeden Tag zu mir bringen, damit die Kinder wieder miteinander reden“, sagt Direktor Gottfried Wurm. Das habe einerseits einen gewissen Erziehungseffekt für die ganze Schule und sei andererseits auch für den direkten Kontakt der Schüler zum Direktor gut. „So lerne ich die Schüler besser kennen, die Gesprächskultur verbessert sich“, sagt Wurm.

In Niederösterreichs größter Schule, der HTL Mödling, gibt es in der Schulordnung eine Verhaltensordnung, die festlegt, dass Handys nur auf Anweisung der Lehrer zu verwenden sind. „Manchmal wird es dafür benötigt, etwas nachzuschauen“, erklärt Direktor Harald Hrdlicka. In Anbetracht der über 3000 Schüler werde die Ordnung sehr gut eingehalten. „Das Handy hat nicht zu läuten oder zu summen“, fährt er fort. Ab und zu gebe es ermahnende Gespräche, hie und da sei eine offizielle Ermahnung durch den Klassenvorstand oder den Abteilungsleiter notwendig. „Ganz selten kommt jemand deswegen zum Direktor. Das kann ich pro Schuljahr an einer Hand abzählen“, sagt Hrdlicka.