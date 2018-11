Slow Food – gut, sauber und fair

Sitz von Slow Food International ist die Stadt Bra im Piemont. Weltweit zählt die Organisation rund 100.000 Mitglieder in 160 Ländern, Logo ist eine Weinbergschnecke als Symbol der Langsamkeit. Slow Food in Österreich ist in einer lockeren Struktur selbstständiger regionaler Gruppen, sogenannten Convivien, organisiert.www.slowfoodaustria.at