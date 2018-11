Slow-Food als Touristenmagnet: Immer schön langsam (essen)

Und so können Touristen mit Kräuterkundlerin Sandra Egartner über die Liesinger Almen streifen, mit Kathrin und Martin Unterweger in Lesachtal Käse rühren, mit Othmar Oberluggauer in Maria Luggau das Bienengold erzeugen, mit Bierbrauer Klaus Feistritzer in Kötschach ein „Kühles Blondes“ schaffen oder mit Lissi Neuwirth in Gundersheim das noch kühlere Bauerneis produzieren.

„Gib dem Produkt Zeit“, sagt Hans Steinwender, der in Untermöschach mithilfe von Urlaubern den traditionellen Gailtaler Speck herstellt. Wer Monate später „seinen“ Speck zugeschickt bekommt, genießt ihn anders. Bewusster. Es brauche eine Portion Dickköpfigkeit, um sich von der Schnellebigkeit ab- und der Qualität zuzuwenden, meint Bäckermeister Thomas Matitz, der zum ursprünglichen nicht-industriellen Backen zurückgekehrt ist und nun mehr Arbeit hat, aber auch mehr Lohn und Lob von Kunden erntet.