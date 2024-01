Skitourengeher verunglückte in der Steiermark

Ein vermisster Skitourengeher aus Graz ist Mittwochfrüh von Einsatzkräften tot nahe der Tauplitzalm im obersteirischen Bad Mitterndorf gefunden worden. Der 53-Jährige war am Dienstag gegen 11 Uhr alleine zu der Tour im Toten Gebirge aufgebrochen, kehrte aber nicht wie vereinbart zurück. Sein Sohn alarmierte gegen 18.30 Uhr die Einsatzkräfte. In den frühen Morgenstunden fanden sie die Leiche des Mannes. Er dürfte über ein Schneefeld abgerutscht sein, so die Polizei.

