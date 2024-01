Österreicher bei Lawinenabgang in Südtirol schwer verletzt

Ein 50-jähriger österreichischer Skitourengeher ist Dienstagnachmittag bei einem Lawinenabgang am Peitlerkofel in den Südtiroler Dolomiten schwer verletzt worden. Der Mann war laut Südtiroler Medienberichten beim Aufstieg rund 300 Meter von den Schneemassen mitgerissen worden. Der Wintersportler war den Berichten zufolge mit einem weiteren, in Brixen lebenden Österreicher mit Steigeisen durch die Nordrinne des Peitlerkofels aufgestiegen, als sich die Lawine löste.

