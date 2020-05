Skilift-Projekt: Ein neuer Anlauf ist erforderlich

Das Hick-Hack um das 75-Millionen-Projekt am Mölltaler Gletscher in Kärnten samt Hoteldorf und Talabfahrt geht in die nächste Runde. Bekanntlich haben die Projektwerber, Lift-Kaiser Heinz Schultz und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner, am 1. September die Pläne für die Skipiste eingereicht. Seitdem prüfen die Sachverständigen der Kärntner Landesregierung die Unterlagen. Einmal mehr werden diese als unvollständig eingeschätzt, daher wird der Antrag zurückgewiesen und ein neuer Anlauf ist notwendig.

Aktuell beschäftigt sich der Naturschutzbeirat mit der Frage, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vonnöten ist. Laut KURIER-Informationen kann der Beirat diese Feststellung nicht finalisieren, weil die Unterlagen zur Talabfahrt und zum Liftprojekt nicht ausreichen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde das Projekt zurückgewiesen, hört man aus Regierungskreisen.

Das würde zwar nicht das Aus des Vorhabens bedeuten, aber die Sache würde von vorne beginnen, die Investoren müssten ihre Pläne erneut überarbeiten, korrigieren und letztlich nachreichen.

Für FPÖ-Obmann Christian Ragger käme der negative Bescheid der Beamten gar nicht überraschend. "So lange die Naturschutzverordnung nicht aufgehoben ist, gebe ich dem Antrag keine Chance. Wenn ein Bebauen laut Naturschutzverordnung untersagt ist, wird jedes eingereichte Projekt negativ zu bescheiden sein", sagt er.

Team-Stronach-Landesrat Gerhard Köfer fordert, dass man gemeinsam an einer positiven Lösung arbeiten möge. "Die Beamten sollen nicht "Nein" sagen, sondern den Investoren einen möglichen Weg aufzeigen. Ansonsten dreht sich die Sache ja ewig im Kreis", sagt Köfer.