Skelett eines Skiläufers aus Untersberg-Höhle geborgen

Dienstagfrüh begann die Bergeaktion mit vier Männern der Alpinpolizei und der Salzburger Bergrettung. Zagler war bei der Absicherung behilflich. Die so genannte „Therion Horrer“-Höhle ist noch kaum erforscht. Nach rund 50 Metern steil bergab kommt eine Engstelle, die Zagler bei der ersten so genannten „Befahrung“ am 19. Oktober überwinden konnte. Er vermutet, dass der Skifahrer schon beim Sturz in das Loch gestorben ist und sein Leichnam von Schmelz- und Regenwasser immer tiefer in die Höhle gespült wurde.

Die Bergung war auch für den erfahrenen Alpinpolizisten Manfred Schwaiger eine Herausforderung: „Die Höhle ist verwinkelt, voller Engstellen und Canyons. Zwölf Stunden haben wir unter schwierigsten Bedingungen gearbeitet“, erzählt er. Jedes Fundstück musste dokumentiert und in einem Plan eingezeichnet werden.

In 320 Metern Tiefe war Endstation: Höhlenforscher Zagler blieb in einer Engstelle stecken. Dahinter dürften noch weitere Überreste liegen. „Teile des Toten wird der Untersberg wohl für immer behalten“, sagt er.

Am Mittwoch wurden die Skelettteile von einem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Sie sollen jetzt von der Gerichtsmedizin untersucht werden. Ob sich dabei die Identität des Toten herausfinden lässt, ist fraglich, sagt Polizeisprecher Ortwin Lamprecht. „Für einen DNA-Abgleich bräuchte man eine Probe der vermissten Person. Diese Technologie hat es in dem Zeitraum, den wir vermuten, aber noch nicht gegeben.“ Fünf Personen aus dem Land Salzburg gelten als abgängig, der Tote könnte aber auch aus dem Ausland stammen, sagt er.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Angehörigen des Toten endlich Gewissheit geben zu können.