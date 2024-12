Sind schlechte Nachrichten gute Nachrichten?

KTM-Pleite, die Firma Schaeffler schließt ein Werk in Niederösterreich und Kika/Leiner ist endgültig insolvent. Während es in der Wirtschaft, aber auch sonst in der Welt, gerade vor allem schlechte Nachrichten gibt, stellt das auch eine große Herausforderung für Journalismus dar.

In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es darum, wie man mit solchen Szenarien umgeht und berichtet. Chronik-Redakteurin Teresa Sturm spricht mit Chefredakteur Martin Gebhart darüber, worauf man in der Berichterstattung achtet und wie man dennoch positive und hoffnungsvolle Geschichten erzählen kann.