Silvester: So leiden unsere Haustiere unter dem Böllerlärm

Während hinreichend bekannt ist, dass Heimtiere sich vor Knallkörpern extrem fürchten, wissen viele Menschen nicht, welche Qualen sogenannte Nutztiere jedes Jahr erleiden müssen.

Tiere geraten in Panik

So kann es bei Rindern etwa zu einer verminderten Futteraufnahme und Wiederkauaktivität kommen. Ebenso wie Pferde können Rinder durch den starken Lärmpegel bzw. durch Lichtblitze so sehr in Panik geraten, dass sie Zäune durchbrechen und dadurch eine Gefahr nicht nur für sich selbst, sondern auch für Menschen darstellen.

