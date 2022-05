Siebenjähriger im Pinzgau von Auto angefahren

Am Samstagnachmittag ist ein siebenjähriger Bub beim Überqueren eines Zebrastreifens in Leogang von einem 43-jährigen Pkw-Lenker angefahren worden. Das Kind musste von der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht werden. Der Unfalllenker aus dem Bezirk Dornbirn stand nicht unter Alkoholeinfluss.

Auf Fahrrad unterwegs

Der Siebenjährige und sein Vater waren mit dem Fahrrad im Ortsgebiet unterwegs gewesen, als es laut Zeugenaussagen beim Überqueren eines Schutzweges zum Zusammenstoß kam. Zum Unfallzeitpunkt trug der junge Fahrradfahrer einen Sturzhelm.