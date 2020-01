Sicherheit: Viele Ämter haben aufgerüstet – aber nicht alle

In der Steiermark sollen heuer alle Bezirkshauptmannschaften mit Sicherheitsschleusen ausgestattet werden. Seit Juli 2019 laufen Pilotversuche in den Behörden in Weiz und Murtal (Außenstelle Knittelfeld), diese hätten sich bewährt. In Weiz etwa wurden Besuchern seither rund 400 Messer abgenommen. Bis jetzt behalfen sich Ämter, die Kundenverkehr haben, mit Notrufknöpfen oder einfach Türen zu den Nachbarbüros.

In Oberösterreich wurde schon vor dem Mordfall damit begonnen, Ämter mit Sicherheitsschleusen auszustatten. Grund dafür waren internationale und nationale Vorfälle, die die Mitarbeiter verunsichert haben. Mittlerweile sind neun Ämter damit ausgestattet. Darunter das Landhaus und das Landesdienstleitungszentrum in Linz. Bis 2022 will das Land auch die restlichen BHs mit Schleusen bestücken.

Im Burgenland wurden Alarmknöpfe installiert und die Mitarbeiter geschult. Generelle Zutrittskontrollen und die Einrichtung von Schleusen seien „derzeit nicht angedacht“.

In Wien ist es den einzelnen Ämtern überlassen, welche Vorkehrungen sie treffen wollen. In Favoriten sorgen Glaswände für Sicherheit. In anderen Ämtern sind sichtbar Securitys positioniert. Andere Ämter wiederum wollen bewusst einen offenen und barrierefreien Zugang gewährleisten.