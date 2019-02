Jetzt kommen Zutrittskontrollen in jeder Behörde

Die tödliche Messerattacke in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn hat den Ruf nach mehr Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen lauter werden lassen. Anfang Februar war in Vorarlberg der Leiter der BH-Sozialabteilung im Amt von einem 34-Jährigen erstochen worden.

In Niederösterreich wird bereits seit längerem über verschärfte Zutrittskontrollen in Amtsgebäuden diskutiert. Die aktuelle Messerattacke hat die Verantwortlichen nun in ihrer Entscheidung bestärkt: Niederösterreichs Bezirkshauptmannschaften werden besser gesichert.

Bereits im Jahr 2011 musste das Bundesland ähnlich dramatische Szenen wie im Fall Dornbirn erleben. Damals war der Forstamtsleiter der BH Wien-Umgebung in der Klosterneuburger Behörde von einem 58-Jährigen niedergeschossen worden. Der mehrfach in den Unterleib getroffene Alexander Mayer starb zwei Wochen nach dem Attentat im Spital. Der Schütze, er hatte auch eine Frau als Geisel genommen, jagte sich beim Zugriff der Polizei eine Kugel in den Kopf.

Unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall wurden die Sicherheitsbestimmungen in den nö. Bezirksbehörden deutlich verschärft: Wachpersonal kam zum Einsatz, „Paniktasten“ wurden an Schreibtischen installiert, um im Notfall Alarm schlagen zu können, Mitarbeiter wurden in Sachen Deeskalation geschult.