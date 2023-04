Sicher durch die Osterferien: Polizei verstärkte Verkehrsüberwachung

"Die Osterfeiertage sind in ganz Österreich traditionell auch eine Zeit des Reisens und damit sind auch deutlich mehr Autos auf den Straßen. Deutlich überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol oder Telefonieren am Steuer gehören nach wie vor zu den größten Gefahrenquellen und gefährden die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung am Samstag. "Die 'Aktion sicher' im Osterverkehr ist daher ein wichtiger Beitrag, um Unfälle im Straßenverkehr zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen", meinte der Minister.