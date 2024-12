Shoppen in letzter Minute: Wo am 24. Dezember Staus drohen

Die nächste Stauwelle schwappt dann mit dem Aufbruch in die Skigebiete über Österreichs Straßen. Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und den „Heiligen Drei Königen“ startet traditionell eine Hochsaison in den heimischen Skigebieten. Bereits ab dem Stephanitag, 26.12., ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Richtung der Skigebiete in den Alpenregionen zu erwarten. Die längsten Staus und Verzögerungen sind auf den folgenden Strecken zu erwarten:

Örtliche Fahrverbote

Sowohl in Salzburg als auch in Tirol und Vorarlberg haben die Behörden, um den Ausweichverkehr von den Transitrouten zu beschränken bzw. zu unterbinden, zeitliche und örtliche Fahrverbote verhängt. In Salzburg betrifft das Abfahrtsverbot für den Transitverkehr die Abfahrten Golling-Abtenau, Hallein und Kuchl jeweils in Richtung Villach und die Abfahrten Eben im Pongau und Pfarrwerfen/Werfen in Richtung Salzburg.

Die Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Tirol gelten bis Sonntag, 27.04.2025, jeweils an den Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr in den Bezirken Kufstein, Reutte und Imst. Für den Bezirk Schwaz gelten sie ausschließlich an Samstagen. Zudem werden an neuralgischen Punkten Dosierampeln eingesetzt. In Vorarlberg gelten auf der Arlbergschnellstraße, an Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr, Sperren für alle Fahrzeuge für die Auf- und Abfahrten Braz-Ost, Braz-West, Bings und Langen am Arlberg.