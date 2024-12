Ausnahmen bilden wie so oft Supermarkt-Filialen an Bahnhöfen und am Flughafen. In Wien konkret die Billa-Standorte am Praterstern (am 26.12. von 06.00 bis 22.00 Uhr geöffnet), am Franz-Josefs-Bahnhof (26.12. von 06.00 bis 22.00 Uhr geöffnet), und der Minimarkt am Westbahnhof (25.12. 08.00 bis 21:00 und 26.12. 08.00 bis 22.00 Uhr).

Am Flughafen Wien-Schwechat sind die Billa-Öffnungszeiten wie folgt:

Terminal 1:

24.12.: 05.30-17.00

25.12.: 05.30-20.00

26.12.: 05.30-20.00



Flughafen, Gst. 611/1:

24.12.: 06.30-13.00

25.12.: 10.00-22.00

26.12.: 06.30-22.00



Mehr Infos zu den Billa-Sonderöffnungszeiten gibt es hier.