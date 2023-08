Sexueller Übergriff auf 13-Jährige: Verdächtiger in Vbg. in U-Haft

Ein 30-jähriger Mann, der am Montagabend im Bezirk Bludenz einen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen verübt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Bei dem Mann handle es sich um einen in Genf wohnhaften schweiz-französischen Doppelstaatsbürger, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Weitere Ermittlungen und internationale Abklärungen seien im Gange.

➤ Mehr lesen: Markt in der Seestadt: Testphase bis nächsten Sommer verlängert