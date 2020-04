Sexueller Missbrauch: Schuldspruch gegen Seisenbacher bestätigt

Am tiefen Fall des zweifachen Judo-Olympiasiegers Peter Seisenbacher ist in strafrechtlicher Hinsicht nicht mehr zu rütteln. Vier Monate nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den Schuldspruch des Wiener Landesgerichts für Strafsachen in nicht öffentlicher Sitzung bestätigt.

Die dagegen eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde von Verteidiger Bernhard Lehofer wurde verworfen. Das bestätigte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, am Samstag auf APA-Anfrage. Ob es bei der fünfjährigen Freiheitsstrafe bleibt, muss das Wiener Oberlandesgericht ( OLG) entscheiden.

Langwieriges Verfahren

Seisenbacher, der 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Goldmedaille erkämpft und diesen Erfolg vier Jahre später in Seoul wiederholt hatte, war Anfang Dezember in einem langwierigen Verfahren, dem er sich zwischenzeitlich mit einer Flucht in die Ukraine entzogen hatte, schuldig erkannt worden, nach seiner aktiven Karriere als Trainer in einem Wiener Judo-Verein zwei unmündige Mädchen missbraucht zu haben. Ein Schöffensenat verhängte über ihn fünf Jahre Haft.