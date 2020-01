Sexueller Missbrauch: Lehrer in Tirol verhaftet

Die Polizei hat einen Lehrer aus dem Bezirk Schwaz verhaftet. Er soll am 2. Jänner in seiner Wohnung versucht haben, sexuelle Handlungen an einem 13-jährigen Schüler vorzunehmen. Auf Grund der Abwehrhandlungen des Schülers verblieb es jedoch beim Versuch, berichtet die Polizei.

Nach Bekanntwerden der Tat wurde der Beschuldigte vernommen, wobei er sich geständig zeigte. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung in seinen Wohnräumlichkeiten, konnten diverse Datenträger sichergestellt werden.

Vermutlich weitere Opfer

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhärtet sich der Verdacht, dass es weitere Opfer geben könnte. Die Identität der Opfer sowie der Tatzeitraum sind im Einzelnen noch Gegenstand der laufenden Erhebungen.

Der Beschuldigte wurde am 6. Jänner in die Justizanstalt eingeliefert. Über den Österreicher wurde mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt. Opfer können sich direkt an das Landeskriminalamt – Tel.: 059133 70 3333 – wenden, teilt die Polizei mit.