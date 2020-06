Sex-Überfall: Verdächtiger in Haft

Verschmähte Liebe könnte das Motiv für die Gewalttat an der 52-jährigen Ingrid S. gewesen sein, die am Montag bewusstlos in ihrem Garten in Gmunden, OÖ, gefunden wurde. Die Ermittlungen haben sich zuletzt auf den Bekanntenkreis der Witwe konzentriert. Donnerstagabend ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. „Er ist nicht geständig, aber die vorliegenden Indizien belasten ihn schwer“, sagt Christian Hubmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels.

Der Verdächtige soll sich in mehreren Einvernahmen in Widersprüche verstrickt haben. Die Auswertung der DNA-Spuren, die auf der Kleidung des Opfers sichergestellt wurden, ist noch ausständig. Ingrid S. liegt noch im künstlichen Tiefschlaf. Sie sei mittlerweile stabil, aber noch nicht außer Lebensgefahr, heißt es aus der Landesnervenklinik in Linz.