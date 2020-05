Sex-Fibel wurde wenig überarbeitet

So wurde den Kritikern aus dem rechtskatholischen Bereich der Raum überlassen. Das Komitee rund um die Theologin und Juristin Gudrun Kugler kritisiert nun auch direkt die Ministerin: „Das Vorgehen rund um die Sexualerziehungsbroschüre ist ganz schön undemokratisch“, hieß es in einer Pressekonferenz am Montag. Da der Ratgeber der einzige offizielle des Ministeriums ist, wollen die Elternvertreter nun einen eigenen herausgeben. „Wir erwarten dieselbe Unterstützung wie der Verein Selbstlaut und das Logo des Ministeriums für unsere Arbeit“, heißt es.

In den vergangenen Tagen wurden auch zwei parla­mentarische Anfragen ( ÖVP und FPÖ) durch Ministerin Schmied beantwortet. Darin heißt es, dass die Broschüre 12.420 Euro gekostet hat.