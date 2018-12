Senioren in Haft: Alte Eisen hinter Gittern

Herr B., Häftling: Der 66-Jährige wurde wegen eines Sexualdeliktes verurteilt. Er arbeitet in der Anstaltsbibliothek. Am beliebtesten, erzählt er, seien Reiseberichte und Atlanten. Aber auch Krimis werden gern gelesen. Der 66-Jährige ist an Krebs erkrankt, hat ein Hüftleiden. Herr B. trägt eine Jogginghose und Badeschlapfen. „Ich bin hier auch der Seniorensprecher. Ich sammle die Anliegen und Beanstandung von allen und bringe die zwei Mal pro Jahr beim Oberst vor. Meistens geht es um die Wäsche oder Sportgeräte. Ich weiß schon, wir sind nicht im Vier-Sterne-Hotel, aber aktuell haben wir eine Anfrage für eine Bastel- und Kochgruppe gestellt. Damit du dir, wenn du rauskommst, wenigstens eine Kleinigkeit selbst machen kannst.“

Was er in Haft gelernt hat: Seine eigene Wäsche zu waschen und das Bett zu überziehen. Das hätte Herr B. vorher nie gemacht.

Seine Familie hält zu ihm. „Die Familie geht mir am meisten ab. Wenn ich die nicht hätte, wäre es wirklich schwer. Ich bin vor drei Jahren in Pension gegangen – und dann bald einmal in die Justizanstalt. Ich habe 47 Jahre gearbeitet, jetzt krieg’ ich keinen Groschen Pension. Das finde ich nicht richtig. Wenn ich heimgehe, komme ich über die Runden. Aber einer, der nichts hat, auch keine Familie, der die Wohnung verliert – der steht vor dem Nichts. So geht es vielen. Hier herinnen haben wir auch Leute mit 80 Jahren. Da schau ich mich ein bissl um. In diesem Alter sollte man nicht mehr eingesperrt sein. Ich vertreibe mir die Zeit mit Karten spielen, tratschen, rätseln und zeichnen. Du musst hier etwas tun, sonst zieht sich der Tag.“