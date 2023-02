Letzte Semester-Urlauber und Ferien-Start in Bayern sorgen für dichten Verkehr

Auf Salzburgs Straßen - vorwiegend Strecken Richtung Skiurlaub - war am Samstag viel Geduld gefragt: "Durch den Ferienbeginn in Bayern rechnen wir mit Stauaufkommen", warnte Andrea Ofner vom ÖAMTC Salzburg schon vor dem Wochenende. Zu erwarten war nicht nur ein reger Betrieb in den Skigebieten, auch Tagesausflügler kommen vermehrt über die Grenze.

In Salzburg ist auch die Messe "Alles für die Jagd" ein Magnet. Auf der Westautobahn im Stadtgebiet kam es schon am Vormittag zu Staus. Die Parkplätze am Messegelände sind ausgelastet, wie der ÖAMTC meldete.